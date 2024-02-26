В Госдуме предложили сохранять непотраченные средства "Пушкинских карт" в селах

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Средства "Пушкинской карты", которые не были потрачены молодежью, проживающей в малых поселениях, необходимо переносить на следующий год. Об этом сообщил RT депутат Госдумы Евгений Федоров, направив свое предложение министру культуры РФ Ольге Любимовой.

Депутат напомнил, что программа культурного просвещения молодежи "Пушкинская карта", в рамках которой государство начисляет средства гражданам в возрасте от 14 до 22 лет для оплаты посещения культурных мероприятий, предполагает сгорание непотраченных денег по итогам года.

При этом он уточнил, что молодым людям из больших городов нетрудно найти интересующие их культурные мероприятия, а тем, кто живет в селах, намного труднее это сделать: в малых поселениях таких мероприятий просто может не быть. Поэтому, по его словам, не все могут потратить предназначенные в рамках "Пушкинской карты" средства в положенный срок.

В связи с этим Федоров предложил пересмотреть условия программы, а именно заявил о необходимости переносить неиспользованные средства на следующий период.

Ранее депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил рассмотреть возможность включения в проект "Пушкинская карта" российских пенсионеров или же создать для них аналогичную программу. Депутат подчеркнул, что реализация данной идеи будет способствовать повышению вовлеченности пенсионеров в культурную и общественную жизнь России, а также их социализации.



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