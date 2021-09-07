Власти РФ усилят подразделения санконтроля в пунктах пропуска через границу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Власти России усилят подразделения санитарного контроля в пунктах пропуска через границу из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
"Кроме того, подписанное распоряжение предусматривает мероприятия по изучению изменчивости возбудителей COVID-2019 и других новых инфекций, дооснащение центров гигиены и эпидемиологии специальной аппаратурой, усиление подразделений санитарного контроля в пунктах пропуска через границу", – говорится в сообщении.
Отмечается, что средства будут взяты из резервного фонда правительства РФ.
Принять дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса поручил Владимир Путин. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, такие шаги помогут создать надежный санитарный щит страны и обезопасить граждан от заболевания.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала проект по созданию "Санитарного щита" в стране для защиты от масштабных эпидемий.
По словам представителя кабмина, пандемия коронавируса – не единственная, с которой может столкнуться Россия, чем и обусловлена необходимость в развитии проекта. В перспективе он поможет избежать негативных социально-экономических последствий.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: