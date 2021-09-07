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Общество

11:27

Власти РФ усилят подразделения санконтроля в пунктах пропуска через границу

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти России усилят подразделения санитарного контроля в пунктах пропуска через границу из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

"Кроме того, подписанное распоряжение предусматривает мероприятия по изучению изменчивости возбудителей COVID-2019 и других новых инфекций, дооснащение центров гигиены и эпидемиологии специальной аппаратурой, усиление подразделений санитарного контроля в пунктах пропуска через границу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что средства будут взяты из резервного фонда правительства РФ.

Принять дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса поручил Владимир Путин. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, такие шаги помогут создать надежный санитарный щит страны и обезопасить граждан от заболевания.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала проект по созданию "Санитарного щита" в стране для защиты от масштабных эпидемий.

По словам представителя кабмина, пандемия коронавируса – не единственная, с которой может столкнуться Россия, чем и обусловлена необходимость в развитии проекта. В перспективе он поможет избежать негативных социально-экономических последствий.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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