Голикова назвала необходимым проект "Санитарный щит" в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала проект по созданию "Санитарного щита" в стране для защиты от масштабных эпидемий. Об этом сообщает РИА Новости.
"Проект, который стартовал с момента послания нашего президента Федеральному собранию, уже обрел имя собственное – "Санитарный щит". Сейчас мы вместе с партией "Единая Россия" активно работаем над содержанием этого документа", – заявила Голикова.
По словам представителя кабмина, пандемия коронавируса – не единственная, с которой может столкнуться Россия, чем и обусловлена необходимость в развитии проекта. В перспективе он поможет избежать негативных социально-экономических последствий.
Как рассказал ранее первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, программа "Санитарного щита" должна в первую очередь базироваться на обновлении специфической инфраструктуры. Для этого требуется создавать новые лаборатории, а также развивать научные центры и программные платформы, позволяющие анализировать и проектировать эпидемиологические модели.
Голикова заявляла, что проект создания в России "Санитарного щита" нужно продлить до 2030 года. В нынешней редакции он рассчитан на срок до 2024 года. Представитель кабмина подчеркнула, что РФ нельзя отставать от мира в развитии данного направления.
В Москве обсудили программу "Санитарного щита" России
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