В ФМБА рассказали о препарате от коронавируса "Мир-19"

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Новый российский препарат от коронавируса "Мир-19" может оказаться эффективным для профилактики COVID-19 после контакта с больным, рассказала начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Дарья Крючко. Об этом сообщает РИА Новости.

"Исходя из механизма действия препарата и полученных нами предварительных результатов, он должен быть эффективен в качестве ранней постконтактной профилактики", – заявила она.

Крючко отметила, что для получения точного ответа на данный вопрос необходимо провести специальное клиническое исследование препарата.

Ранее заведующий лабораторией молекулярной иммуногенетики Института иммунологии ФМБА Илья Кофиади рассказал, что "Мир-19" находится на последнем этапе второй фазы испытаний.

Как сообщала глава ФМБА Вероника Скворцова, отчет об исследовании препарата "Мир-19" планируют представить уже в сентябре.

"Мир-19" – это этиотропный препарат, который, выступает антидотом против вируса. Лекарство состоит из двух компонентов – малых интерферирующих РНК, которые должны помешать размножению SARS-CoV-2, и пептида-носителя.

