В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии симптомов, характерных только для COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Симптомов, которые характерны только для коронавируса и не встречаются при других ОРВИ, до сих пор не выявлено. По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, чаще всего пациенты жалуются на температуру и кашель, передает РИА Новости.

Пшеничная подчеркнула, что симптомов, присущих только COVID-19 и не встречающихся при других острых респираторных инфекциях, до сих пор не выявлено.

Она пояснила, что 78% пациентов отмечают повышение температуры тела, еще 57% – кашель. При этом лихорадка более чем у половины пациентов не превышает 38 градусов. Такие симптомы, как боли в мышцах и суставах, головная боль и слабость, встречаются у 15–40% пациентов, диарея, тошнота и рвота – примерно в 20% случаев.

Помимо этого, встречаются различные элементы сыпи на коже, которые обычно описываются у пациентов, проходящих лечение в стационаре. Правда, кожные изменения могут быть связаны с воздействием лекарств и обострением у пациента другой патологии. Такие симптомы, как заложенность носа, ушей, першение в горле и конъюнктивит, – достаточно редкие признаки заболевания.

Пшеничная обратила внимание на то, что все описанные признаки коронавируса могут встречаться при самых разнообразных заболеваниях, в том числе вообще не имеющих отношения к инфекционной патологии.

Ранее замглавы Минздрава Виктор Фисенко заявил, что возвращение к обычной, доковидной жизни во многом зависит от самих россиян. Он призвал граждан прививаться против COVID-19 и подчеркнул, что в России есть все возможности для этого.