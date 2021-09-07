В России выявили 17 425 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтвердили 17 425 новых случаев коронавируса. В 1 240 (7,1%) из них не было клинических проявлений, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

На Москву пришлось 1 187 случаев, на Московскую область – 880, на Санкт-Петербург – 626, на Свердловскую область – 510, на Ростовскую область – 475, на Воронежскую область – 461, на Пермский край – 460, на Самарскую область – 460, на Красноярский край – 389, на Нижегородскую область – 391, на Красноярский край – 381.

Всего в России зарегистрировано 7 047 880 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве, Республике Алтай, Санкт-Петербурге и Бурятии.

За последние сутки в стране от последствий коронавируса умерли 795 человек, за весь период пандемии – 188 785. За минувшие 24 часа выздоровели 17 243 человека, за все время – 6 302 250.

Ранее замглавы Минздрава Виктор Фисенко заявил, что возвращение к обычной, доковидной жизни во многом зависит от самих россиян. Он призвал граждан прививаться против COVID-19 и подчеркнул, что в России для этого есть все возможности.