Врач рассказал, как работает телемедицина

Открыть больничный, а также пройти полноценный осмотр врача можно благодаря телемедицине. Главный врач городской поликлиники № 64 Михаил Шутов рассказал, как это работает.

По его словам, телемедицина – это практически полноценная консультация. Для ее получения пациенту необходимо скачать приложение "ЕМИАС. Телемедицина". Там он может оставить заявку на телемедицинскую консультацию.

После отправки заявки ему перезванивает врач, которому можно задать любые интересующие вопросы, открыть больничный лист, скорректировать лечение, а также закрыть больничный лист.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.