РПЦ переведет массовые мероприятия в храмах Москвы в онлайн

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Массовые мероприятия в храмах Москвы будут переведены в онлайн-формат из-за роста числа заболевших коронавирусом, рассказал ТАСС председатель информационной комиссии Московской епархии РПЦ Александр Волков.
"Настоятелям храмов были разосланы необходимые уточняющие указания со стороны первого викария святейшего патриарха митрополита Дионисия, в которых содержится предписание о необходимости подробного исполнения всех установленных мер, связанных с ограничениями, в том числе наблюдение за сотрудниками с точки зрения состояния их здоровья", – уточнил Волков.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что среди переболевших коронавирусом увеличилось число повторных случаев COVID-19 в связи с приходом "Омикрона". Согласно данным разных исследований, рост повторных заражений составляет от 5 до 10 раз.
При этом эксперт в области микробиологии и эпидемиологии инфекционных болезней, консультант Олимпийской спортивной конфедерации Германии Барбара Гертнер считает, что "Омикрон" может стать началом конца пандемии. По ее словам, это соответствует информации о других пандемиях.
Боль в горле названа самым распространенным симптомом "Омикрона"
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