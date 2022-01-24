РПЦ переведет массовые мероприятия в храмах Москвы в онлайн

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Массовые мероприятия в храмах Москвы будут переведены в онлайн-формат из-за роста числа заболевших коронавирусом, рассказал ТАСС председатель информационной комиссии Московской епархии РПЦ Александр Волков.

"Настоятелям храмов были разосланы необходимые уточняющие указания со стороны первого викария святейшего патриарха митрополита Дионисия, в которых содержится предписание о необходимости подробного исполнения всех установленных мер, связанных с ограничениями, в том числе наблюдение за сотрудниками с точки зрения состояния их здоровья", – уточнил Волков.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что среди переболевших коронавирусом увеличилось число повторных случаев COVID-19 в связи с приходом "Омикрона". Согласно данным разных исследований, рост повторных заражений составляет от 5 до 10 раз.

При этом эксперт в области микробиологии и эпидемиологии инфекционных болезней, консультант Олимпийской спортивной конфедерации Германии Барбара Гертнер считает, что "Омикрон" может стать началом конца пандемии. По ее словам, это соответствует информации о других пандемиях.

