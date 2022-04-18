Взрыв прогремел в районе Бейоглу в Стамбуле – СМИ

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Взрыв прогремел в районе Бейоглу в турецком Стамбуле, жителей эвакуируют из здания из-за сильного задымления, сообщает газета Sabah.

"Срочные новости: в Бейоглу прогремел взрыв в подземных кабельных сооружениях. Из здания эвакуируют жителей из-за сильного задымления на улице", – говорится в сообщении.

В настоящее время информации о жертвах и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при взрыве газа в одном из ресторанов в курортном мексиканском городе Плайя-дель-Кармен. Утечка произошла на кухне заведения. Среди пострадавших были туристы. Они получили ожоги.

