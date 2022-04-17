Три человека погибли и более 10 пострадали в ДТП с двумя автобусами в Воронежской области

Три человека погибли и более 10 пострадали в аварии с двумя автобусами в Воронежской области.

ДТП произошло на трассе "Дон". По предварительным данным, виновником трагедии стал водитель маршрутки, не пропустивший автобус на повороте. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

