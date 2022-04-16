ДТП произошло на Северо-Восточной хорде

Авария произошла на Северо-Восточной хорде. Каршеринговая машина столкнулась с автомобилем спецтехники в районе съезда на улицу Кусковскую. У легковой машины снесен передний бампер. Затруднения в движении нет.

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