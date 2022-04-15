СК начал проверку после гибели мужчины из-за возгорания электросамоката в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Столичный СК”

Следственный комитет РФ начал проверку после гибели мужчины в результате пожара в ТиНАО, сообщается в телеграм-канале ведомства.

ЧП произошло 14 апреля в квартире жилого дома по Нововатутинскому проспекту. После ликвидации возгорания в доме обнаружили тело мужчины 1995 года рождения.

По предварительным данным, пожар вспыхнул после короткого замыкания в электросамокате незаводского производства.

Чтобы установить точную причину ЧП, следователи назначили пожарно-техническую экспертизу. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что на территории автосервиса в столичном районе Косино-Ухтомском произошел пожар. По информации собеседника агентства, на улице Большой Косинской у дома 130 на территории автосервиса произошло возгорание металлического ангара.

