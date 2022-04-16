При пожаре в Перове никто не пострадал

Пожар произошел 16 апреля в жилом доме в районе Перово. Горела квартира на улице Плеханова 12, корпус 1.

Огонь охватил площадь в десять метров. В результате ЧП никто не пострадал. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.