Количество пострадавших в ДТП с двумя автобусами под Воронежем выросло до 15

Два человека погибли и 15 пострадали при столкновении двух автобусов под Воронежем. Происшествие случилось на трассе М-4 "Дон".

На повороте столкнулись междугородний автобус, выполняющий рейс по маршруту Элиста–Петербург, и пассажирская маршрутка. Всего в салонах было более 50 человек, в том числе ребенок. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

