Пострадавшую в аварии на Киевском шоссе госпитализировали на вертолете

Пострадавшую в аварии на Киевском шоссе эвакуировали в больницу на вертолете. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Два автомобиля столкнулись в районе аэропорта Внуково. От удара машина каршеринга перевернулась на крышу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

