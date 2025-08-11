В Госдуме предложили разрешить вступать в партии с 16 лет

Фото: 123RF/czdistagon

В Госдуму внесут законопроект, который позволит вступать в партии с 16 лет, рассказал телеканалу "360" глава парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он пояснил, что вступил в партию и получил партийный билет в 1998 году, когда ему было 15. По его словам, таких "очень много ребят". Кроме того, это было возможно до 2001 года, пока в России не приняли закон "О политических партиях". По нему вступать в партию можно только совершеннолетним.

Нилов уверен, что снижение возрастного ценза повысит правовую культуру и политическую грамотность в стране, а также увеличит вовлеченность молодых людей в общественную деятельность и политику.

Помимо этого, у многих партий уже есть собственные молодежные организации, поэтому проект только юридически закрепит то, что уже существует на практике.

Депутат также предложил пересмотреть возрастной ценз для голосования на выборах, однако не уточнил, со скольки лет он считает нужным голосовать.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов выступил с предложением блокировать материалы на сайтах и в социальных сетях, которые содержат нецензурную брань. Он пояснил, что цель инициативы – запрет ненормативной лексики в российском информационном пространстве.

Если закон будет принят, создатели контента с матом будут обязаны редактировать или скрывать его перед публикацией в соцсетях и на цифровых платформах.

