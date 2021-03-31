Новую версию портала госуслуг запустили в тестовом режиме

Фото: gosuslugi.ru

Новая версия портала госуслуг запущена в тестовом режиме. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Уточняется, что старый портал закроют в III квартале 2021 года. С новой версией сайта смогут ознакомиться все желающие, отметил Шадаев.

Он также добавил, что кроме, серьезной технической модернизации и перехода на новую архитектуру, будет изменено взаимодействие с пользователями.

"Сейчас этот новый портал работает в параллель действующему порталу, я надеюсь, что вот сейчас мы отработаем технологии и в III квартале сможем старый портал закрыть и, соответственно, весь трафик будет отрабатываться у нас по-новому", – цитирует Шадаева ТАСС.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития предложило пополнить функционал госуслуг.

В министерстве рассматривают нововведения как способ облегчить получение информации для пользователей. Ради получения сведений не потребуется планировать личное посещение тех или иных структур или подавать запросы в ведомства.