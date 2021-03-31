Новую версию портала госуслуг запустили в тестовом режиме

16:21
Фото: gosuslugi.ru
Новая версия портала госуслуг запущена в тестовом режиме. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.
Уточняется, что старый портал закроют в III квартале 2021 года. С новой версией сайта смогут ознакомиться все желающие, отметил Шадаев.
Он также добавил, что кроме, серьезной технической модернизации и перехода на новую архитектуру, будет изменено взаимодействие с пользователями.
"Сейчас этот новый портал работает в параллель действующему порталу, я надеюсь, что вот сейчас мы отработаем технологии и в III квартале сможем старый портал закрыть и, соответственно, весь трафик будет отрабатываться у нас по-новому", – цитирует Шадаева ТАСС.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития предложило пополнить функционал госуслуг.
В министерстве рассматривают нововведения как способ облегчить получение информации для пользователей. Ради получения сведений не потребуется планировать личное посещение тех или иных структур или подавать запросы в ведомства.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: