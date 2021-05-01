Мошенники придумали новый способ обмана россиян

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Фото: depositphotos/kegfire
Злоумышленники начали обзванивать клиентов банков под предлогом защиты их карт от отключения в РФ международной межбанковской системы платежей SWIFT. Об этом сообщает РИА Новости.
Как уточняется, клиенту одного крупного банка поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности и сообщил, что скоро в РФ отключат SWIFT, а для того, чтобы банковская карта и дальше работала, клиент должен назвать ее номер и секретный код CVC. Затем ему якобы придет СМС с информацией, что карту внесут в список и ее не заблокируют после отключения SWIFT.
Руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева рассказала, что пока не поступало сообщений об успешности таких атак, но это вопрос времени.
"Восемь из 10 граждан, которым поступит такой звонок, посмеются и не отреагируют. Но будет определенный процент тревожных и доверчивых граждан, которые поверят преступникам и продиктуют все данные, а потом и потеряют свои деньги", – заявила Лазарева.
Сообщения о новой схеме мошенничества прокомментировали в Сбербанке, сообщает сайт "Вести.ру".
Специалисты посоветовали гражданам быть бдительными и не сообщать другим лицам номера банковских карт, пароли и коды из СМС.
В конце 2020 года СМИ сообщали, что администрация нового президента США Джо Байдена рассматривает разные варианты санкций против России, и одной из наиболее жестких мер называлось отключение от SWIFT.
Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкционные устремления оппонентов России, особенно США, продолжаются по нарастающей. По его словам, эти действия носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому нельзя исключать ни одну из угроз.
При этом были названы последствия отключения России от системы платежей SWIFT. Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов заявлял, что при отключении России от этой системы появятся панические валютные колебания. Однако после короткого периода турбулентности рубль придет в норму.
Специалист подчеркивал, что стратегически рубль обеспечен российскими золотовалютными резервами. Кроме того, по словам эксперта, экспортеры могут перейти на расчеты в евро и юанях через альтернативные SWIFT-системы.
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