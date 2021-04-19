Прокуратура Москвы рассказала о новых способах мошенничества

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Столичная прокуратура заявила об участившихся случаях кибермошенничества и предупредила о новых видах афер с использованием фейковых сайтов банков, сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, мошенники все чаще получают доступ к онлайн-банку. Под видом сотрудников кредитных учреждений они звонят жертвам либо присылают сообщение якобы от имени банка. Гражданам они предлагают оформить вклад под высокий процент.

Злоумышленники направляют жертве ссылку на поддельную страницу аутентификации онлайн-банка, дублирующую официальный сайт банка, где также требуется ввести логин и пароль.

Помимо этого, все чаще деньги похищают под видом комиссий или страховок, которые якобы необходимы для получения банковских услуг на выгодных условиях.

По данным прокуратуры, в первом квартале этого года в столице совершили 14,7 тысячи преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это на 38% больше, чем в первом квартале прошлого года.

Граждан призывают быть бдительными, не сообщать никому данные банковской карты, счета и код безопасности, не использовать сомнительные ссылки на фиктивные сайты банков, не вводить там свои персональные данные аутентификации и не переводить деньги, даже если лица представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов.

Ранее мошенники под видом сотрудников банка похитили со счета москвички более 4,5 миллиона рублей. С заявлением о краже женщина 1975 года рождения обратилась в полицию 17 апреля. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Кража".

На телефон пострадавшей позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и под предлогом сохранения денежных средств на счете, получили реквизиты банковского счета, а также коды из СМС-сообщений, после чего с данного счета была совершена кража 4 миллионов 523 тысяч 508 рублей.