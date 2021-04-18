Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

18 апреля, 20:30

Лжесотрудники банка похитили более 4,5 млн руб со счета москвички

происшествия

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Мошенники под видом сотрудников банка похитили со счета москвички более 4,5 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

С заявлением о краже женщина 1975 года рождения обратилась в полицию 17 апреля.

"Полицейскими было установлено, что на телефон пострадавшей позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и под предлогом сохранения денежных средств на счете, получили реквизиты банковского счета, а также коды из sms-сообщений, после чего с данного счета была совершена кража 4 миллионов 523 тысяч 508 рублей", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Кража".

Ранее неизвестные похитили со счета безработного москвича более 3 миллионов рублей. Заявление в полицию подал мужчина 1985 года рождения, проживающий в районе Покровское-Стрешнево на Волоколамском шоссе.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать