Лжесотрудники банка похитили более 4,5 млн руб со счета москвички

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Мошенники под видом сотрудников банка похитили со счета москвички более 4,5 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

С заявлением о краже женщина 1975 года рождения обратилась в полицию 17 апреля.

"Полицейскими было установлено, что на телефон пострадавшей позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и под предлогом сохранения денежных средств на счете, получили реквизиты банковского счета, а также коды из sms-сообщений, после чего с данного счета была совершена кража 4 миллионов 523 тысяч 508 рублей", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Кража".

Ранее неизвестные похитили со счета безработного москвича более 3 миллионов рублей. Заявление в полицию подал мужчина 1985 года рождения, проживающий в районе Покровское-Стрешнево на Волоколамском шоссе.