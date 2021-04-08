Лжебанкиры похитили более 3 млн рублей со счета безработного москвича

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Неизвестные похитили со счета безработного москвича более 3 миллионов рублей, передает пресс-служба Главного управления МВД России по столице.

Заявление в полицию подал мужчина 1985 года рождения, проживающий в районе Покровское-Стрешнево на Волоколамском шоссе.

"С его слов, в период с 2 по 7 апреля неизвестные под предлогом предотвращения оформления одобренного кредита убедили потерпевшего заблокировать свой банковский счет, после чего неустановленным способом с его счета были похищены денежные средства на сумму 3 151 924 рубля", – говорится в сообщении.

В результате возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее неизвестный похитил ювелирные украшения жительницы Москвы, забрав ценности якобы для снятия слепков.

