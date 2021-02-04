Москвич сообщил в полицию о вымогателях, у которых дважды выкупал свои фото

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

У жителя Москвы неизвестные похитили интимные фото и дважды вымогали деньги за их удаление, после чего мужчина обратился в полицию, сообщает РИА Новости.

"В WhatsApp мужчине пришло сообщение со скриншотами с перепиской из неизвестной ему социальной сети с интимными фотографиями. За их удаление у него потребовали три тысячи рублей и продолжил вести переписку уже в сети "ВКонтакте". Мужчина перевел деньги, после чего мошенники снова потребовали две тысячи. Потерпевший опять перевел и ему сообщили, что все фото будут удалены", – рассказал источник агентства.

На следующий день от другого пользователя "ВКонтакте" мужчина снова получил сообщение с требованием денег за удаление фотографий. Потерпевший заблокировал пользователя, но вымогатели начали донимать его однокурсников.

О случившемся мужчина сообщил в полицию. В отношении неизвестного лица возбуждено дело по статье о вымогательстве.

Ранее сотрудники столичного Главка МВД пресекли деятельность нескольких граждан, подозреваемых в вымогательстве денег. Двое подозреваемых являлись сотрудниками УВД по ЮВАО. По версии следствия, они вымогали деньги у граждан под угрозой привлечения их к уголовной ответственности.