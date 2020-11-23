В Уфе полиция изъяла у бизнесмена 25 iPhone и вымогала за них деньги

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В Уфе бывших полицейских осудили за то, что они вымогали деньги у бизнесмена за изъятые у него 25 телефонов марки iPhone. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Башкирии.

Уточняется, что два оперуполномоченных изъяли смартфоны у предпринимателя, чтобы якобы проверить, не являются ли они краденными.

"После злоумышленники потребовали у бизнесмена, чтобы он ежемесячно выплачивал им по 15 тысяч рублей. За это они обещали вернуть телефоны и больше не проводить проверки в его бутике. На протяжении двух лет предприниматель передавал им деньги, а после обратился в СК", – говорится в сообщении.

В общей сложности за 2 года бывшие полицейские получили от бизнесмена более 380 тысяч рублей, а также 8 незаконно изъятых мобильных телефонов. Злоумышленники были задержаны, уволены и приговорены к 9 и 8,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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