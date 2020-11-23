В Уфе полиция изъяла у бизнесмена 25 iPhone и вымогала за них деньги

18:31
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Уфе бывших полицейских осудили за то, что они вымогали деньги у бизнесмена за изъятые у него 25 телефонов марки iPhone. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Башкирии.
Уточняется, что два оперуполномоченных изъяли смартфоны у предпринимателя, чтобы якобы проверить, не являются ли они краденными.
"После злоумышленники потребовали у бизнесмена, чтобы он ежемесячно выплачивал им по 15 тысяч рублей. За это они обещали вернуть телефоны и больше не проводить проверки в его бутике. На протяжении двух лет предприниматель передавал им деньги, а после обратился в СК", – говорится в сообщении.
В общей сложности за 2 года бывшие полицейские получили от бизнесмена более 380 тысяч рублей, а также 8 незаконно изъятых мобильных телефонов. Злоумышленники были задержаны, уволены и приговорены к 9 и 8,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Ранее в Москве задержали лжесвященника, собиравшего деньги на лечение ребенка. Горожанка сообщила, что ей на мобильный телефон позвонил мужчина и представился священнослужителем. Он рассказал о сборе денег для срочной операции девочке и попросил перевести средства на банковскую карту.
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