Из банковской ячейки на юго-востоке столицы похитили 28 тыс долларов

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В Марьине из банковской ячейки было похищено 28 тысяч долларов. Об этом Агентству "Москва" рассказали представители городского управления МВД РФ.

"В полицию от индивидуального предпринимателя поступило сообщение о краже денег из банковской ячейки по адресу: улица Люблинская, дом 157", – говорится в сообщении ведомства. Полицейские, прибыв на место, выяснили, что в арендованную ячейку по договору заявитель поместил 167 тысяч долларов.

Однако при получении документов на выдачу денег он заметил, что не хватает 28 тысяч долларов. В МВД добавили, что по данному факту начато расследование.

Ранее полицейские задержали троих подозреваемых в разбойном нападении в Москве. Ими оказались трое приезжих из ближнего зарубежья в возрасте от 20 до 22 лет.