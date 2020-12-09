Двоих полицейских задержали в Москве за вымогательство денег

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Сотрудники собственной безопасности столичного Главка МВД пресекли деятельность нескольких граждан, подозреваемых в вымогательстве денег, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

Двое подозреваемых являлись сотрудниками УВД по ЮВАО. По версии следствия, они вымогали деньги у граждан под угрозой привлечения их к уголовной ответственности.

"В дальнейшем по материалам ОРЧ собственной безопасности по данному факту следственными органами было принято процессуальное решение. Сотрудники будут уволены из ОВД по отрицательным мотивам и понесут установленное законом наказание, а их руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности", – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

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