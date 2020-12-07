Суд отправил под домашний арест экс-полицейского за стрельбу по ребенку в Москве

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Симоновский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего сотрудника полиции, который выстрелил в девочку в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд избрал Ивану Князеву, обвиняемому по статье 213 УК РФ "Хулиганство", меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 5 февраля 2021 года", – сказали в суде.

Ранее сообщалось, что на улице Судостроительной на юге Москвы 33-летний сотрудник ППС в свободное от службы время ранил девочку при стрельбе из травматического оружия. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская рассказала, что жизни и здоровью девочки ничто не угрожает. Она отметила, что будет следить за ситуацией.