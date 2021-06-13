Россиян заподозрили в хищении пособий у американцев – СМИ

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Мошенники из России, Китая и Нигерии могут быть причастны к хищению до половины пособий по безработице, которые предназначались для американцев в качестве поддержки на время пандемии, сообщает информационный портал Axios со ссылкой на гендиректора аналитической компании LexisNexis Risk Solutions Хейвуда Талкова.

Уточняется, что злоумышленники подделывали заявления на пособия, затем либо воровали личные данные граждан США, либо заставляли их сообщать всю информацию обманным путем. По словам экспертов, которых цитирует портал, речь идет о сумме более 400 миллиардов долларов. В американском Минфине эту информацию комментировать не стали.

Ранее стало известно, что заключенные в Соединенных Штатах незаконно получили пособия по безработице из-за пандемии COVID-19 на общую сумму до миллиарда долларов. Об этом рассказала прокурор округа Сакраменто, она уточнила, что с марта по август из каждой тюрьмы штата Калифорния было подано 35 тысяч заявок на получение пособий на общую сумму 140 миллионов долларов США. Деньги получали как сами заключенные, так и их родственники и близкие.