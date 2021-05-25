Суд США приговорил россиянина к 30 месяцам лишения свободы за киберпреступления

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Суд Южного округа Калифорнии приговорил гражданина России Кирилла Фирсова к 2,5 года лишения свободы за управление сайтом, который оказывал услуги киберпреступникам. В частности, продавал личные данные о кредитных картах, телефонах и номерах соцстраховки.

Как сообщает Минюст Соединенных Штатов, максимальное наказание по предъявленным Фирсову обвинениям могло составлять десять лет. После завершения срока его снова могут поместить под стражу до момента депортации в Россию.

По данным ведомства, Фирсов руководил онлайн-платформой, на которой преступники успели продать личной информации, относящейся к США, на сумму более 1,2 миллиона долларов.

Россиянин был задержан в аэропорту Нью-Йорка 7 марта прошлого года.

Ранее начальник Главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры России Андрей Некрасов заявил, что киберпреступность представляет угрозу национальной безопасности РФ.