Россиянина арестовали в США за отмывание биткойнов на 336 млн долларов

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В Лос-Анджелесе арестовали и заключили под стражу гражданина РФ и Швеции Романа Стерлингова, говорится в материалах суда округа Колумбия.

Его обвиняют в отмывании денег, денежных переводах без лицензии и руководстве бизнесом по таким переводам. Указывается, что Cтерлингов управлял сайтом, который обеспечивал анонимность транзакций в биткойнах.

Согласно выводам ФБР и Налоговой службы США, с 2011 по 2021 год через сайт переслали более 1,2 миллиона биткойнов или порядка 336 миллионов долларов.

При этом по меньшей мере 78 миллионов проходили через услуги различных торговых площадок теневого интернета, где продаются наркотики. В случае признания виновным россиянину грозит до 10 лет тюрьмы и штраф.

Ранее в США арестовали гражданина РФ Егора Крючкова по обвинению в организации сговора с целью совершения киберпреступления.