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В мире

04:25

В США задержали обвиняемого в киберпреступлении россиянина

за рубежом происшествия

Фото: TASS/AP/Chris Carlson

В США арестовали гражданина РФ Егора Крючкова по обвинению в организации сговора с целью совершения киберпреступления.

Как сообщил Минюст США, он подозревается в сговоре по внедрению вредоносной программы в компьютерную сеть компании из Невады. По данным ведомства, 27-летний Крючков в период с 15 июля по 22 августа 2020 года пытался подкупить сотрудника неназванной американской компании.

Утверждается, что россиянин предлагал ему 1 миллион долларов за участие в реализации мошеннической схемы. Неделю назад с Крючковым связались сотрудники ФБР, после чего он уехал из города Рино (Невада) с целью покинуть территорию США.

Отмечается, что россиянин обратился к своему знакомому, чтобы тот купил ему билет на самолет. Однако Крючков был задержан в Лос-Анджелесе. Посольство РФ в США в курсе ареста. Дипломаты намерены связаться с ним и будут оказывать ему необходимую правовую помощь, передает РИА Новости.

11 июля другого россиянина Евгения Никулина в США признали виновным в киберпреступлениях. Приговор будет оглашен 29 сентября. Его задержали в 2016 году в Праге по запросу американских спецслужб. Россиянина подозревают в хакерских атаках на сайты американских организаций.

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