В США россиянина Никулина признали виновным в киберпреступлениях

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Фото: Москва 24
Россиянина Евгения Никулина признали виновным в киберпреступлениях. Об этом пишет ТАСС.
Сообщается, что гражданина РФ признали виновным по всем девяти пунктам предъявленных ему обвинений.
Вердикт вынесло жюри присяжных. О результатах голосования объявил судья Уильям Алсап. Он отметил, что решение участников процесса было единодушным.
Присяжные не признали вину Никулина только по двум эпизодам двух пунктов. При этом россиянин все равно признан виновным по этим пунктам.
Адвокат Аркадий Бух подчеркнул, что защита намерена подать апелляцию.
"Однозначно подаем на апелляцию. Уже есть договоренность с семьей. Произошла большая несправедливость", – отметил Бух.
Уточняется, что приговор в отношении россиянина будет оглашен 29 сентября.
Ранее сообщалось, что власти США переведут россиянина Никулина из тюрьмы в госпиталь. Там ему предстояло пройти назначенное судом психиатрическое обследование.
Евгения Никулина задержали в 2016 году в Праге по запросу американских спецслужб. После ареста его направили в психиатрическую больницу "Богнице". Россиянина подозревают в хакерских атаках на сайты американских организаций. В марте 2018 года власти Чехии выдали Никулина США.
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