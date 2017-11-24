Суд в Чехии одобрил экстрадицию в США россиянина Евгения Никулина

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Верховный суд в Праге одобрил выдачу США содержащегося под стражей гражданина РФ Евгения Никулина, обвиняемого в организации хакерских атак на цели в США.

"Председательствующий на суде доктор юриспруденции Карел Шимек постановил, что решение пражского городского суда остается в силе, то есть Евгений Никулин может быть выдан в США и Россию", – подчеркнули в Верховном суде, передает ТАСС.

Согласно действующей в Чехии практике, суды выносят постановления о возможности выдачи обвиняемых иностранным государствам, но окончательное решение по вопросу экстрадиции принимает министр юстиции республики.

Евгения Никулина арестовали в Праге в прошлом году. США подозревает россиянина во взломе Formspring, LinkedIn и сервера Dropbox. РФ предъявляет хакеру обвинение в краже 100 тысяч рублей через платежную систему WebMoney.