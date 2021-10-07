"Единая Россия" утвердила состав фракции в Госдуме восьмого созыва

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

"Единая Россия" во время первого фракционного собрания утвердила состав партии в Госдуме восьмого созыва в количестве 324 депутатов. Об этом сообщается в телеграм-канале фракции.

Уточняется, что в состав также вошли два депутата-самовыдвиженца – Владислав Резник и Леонид Бабашов.

"Хотел бы проинформировать, что (есть. – Прим. ред.) два заявления о вхождении во фракцию от депутатов Резника Владислава Матусовича, избранного по Адыгейскому одномандатному округу, и Бабашова Леонида Ивановича, выдвинувшего свою кандидатуру самостоятельно и избранного по Евпаторийскому одномандатному округу", – сообщил член высшего совета партии Владимир Васильев.

Также "ЕР" выдвинула кандидатуры на посты глав комитетов Госдумы восьмого созыва. На пост главы комитета ГД по государственному строительству и законодательству выдвинут Павел Крашенинников, а по бюджету и налогам – Андрей Макаров. Назначить главой комитета ГД по экономической политике предложили Максима Топилина, а по безопасности и противодействию коррупции – Василия Пискарева.

На пост главы комитета ГД по культуре выдвинули Елену Ямпольскую, по информационной политике, информационным технологиям и связи – Александра Хинштейна, а по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры – Евгения Москвичева.

Дмитрия Кобылкина выдвинули в комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. На пост главы комитета ГД по обороне выдвинули Андрея Картаполова, по контролю – Олега Морозова, по охране здоровья – Дмитрия Хубезова, по просвещению – Ольгу Казакову.

Кандидатуру Ольги Тимофеевой предложили на пост главы комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. В комитет по молодежной политике выдвинут Артем Метелев, по строительству и ЖКХ – Сергей Пахомов.

Возглавить комитет ГД по промышленности и торговле может Владимир Гутенев, а по энергетике – Павел Завальный.

Ранее "Единая Россия" рекомендовала выдвинуть Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы нового созыва. В качестве заместителей спикера Госдумы рекомендовали бывшего детского омбудсмена Анну Кузнецову, Ирину Яровую, Петра Толстого, Сергея Неверова, Алексея Гордеева и Шолбана Кара-Оола.

