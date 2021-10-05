Медведев предложил поделить комитеты Госдумы между всеми фракциями

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Для консолидированной работы парламента председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил поделить руководство комитетов Госдумы нового созыва между всеми фракциями, сообщает ТАСС.
Он напомнил, что "Единая Россия" в предыдущем составе Госдумы поделилась руководством комитетами с другими политическими силами.
"Скажем прямо, мы могли бы этого не делать, мы сделали так, это дополнительный способ консолидации всех здоровых сил в обществе, всех политических сил для работы в интересах граждан нашей страны", – сказал Медведев во время совместного заседания бюро высшего и генерального советов партии.
Он добавил, что такую же модель предлагается реализовать и в новом составе Госдумы. Именно она обеспечивает такое многомерное функционирование парламента.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 12 октября проведет встречу с депутатами Госдумы VIII созыва. По его словам, собрание пройдет в первый день работы нового созыва Госдумы. Кроме того, в течение недели президент проведет серию отдельных встреч с главами партий.
Путин провел онлайн-встречу с лидерами партий, прошедших в Госдуму
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