"Единая Россия" рекомендовала Володина на пост спикера Госдумы

Фото: duma.gov.ru

Партия "Единая Россия" рекомендовала выдвинуть Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы нового созыва. Об этом сообщает РИА Новости.

Володин возглавлял Госдуму прошлого созыва. На пост председателя его назначили в 2016 году.

В качестве заместителей спикера Госдумы рекомендовали бывшего детского омбудсмена Анну Кузнецову, Ирину Яровую, Петра Толстого, Сергея Неверова, Алексея Гордеева и Шолбана Кара-Оола.

Александра Жукова рекомендовали на пост первого вице-спикера Госдумы.

Ранее сообщалось, что депутата Госдумы седьмого созыва Александра Авдеева назначили временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области. Президент РФ Владимир Путин принял отставку Владимира Сипягина, который получил мандат депутата Госдумы.

