Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

18:48

"Единая Россия" рекомендовала Володина на пост спикера Госдумы

политика

Фото: duma.gov.ru

Партия "Единая Россия" рекомендовала выдвинуть Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы нового созыва. Об этом сообщает РИА Новости.

Володин возглавлял Госдуму прошлого созыва. На пост председателя его назначили в 2016 году.

В качестве заместителей спикера Госдумы рекомендовали бывшего детского омбудсмена Анну Кузнецову, Ирину Яровую, Петра Толстого, Сергея Неверова, Алексея Гордеева и Шолбана Кара-Оола.

Александра Жукова рекомендовали на пост первого вице-спикера Госдумы.

Ранее сообщалось, что депутата Госдумы седьмого созыва Александра Авдеева назначили временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области. Президент РФ Владимир Путин принял отставку Владимира Сипягина, который получил мандат депутата Госдумы.

Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко отказались от мандатов Госдумы

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать