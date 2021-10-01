Безусловным приоритетом осенней сессии Госдумы станет бюджет – Володин

Фото: Агентство "Москва”/Пресс-служба нижней палаты парламента
Бюджет станет безусловным приоритетом осенней сессии в работе Госдумы нового созыва, сообщает думский сайт со ссылкой на председателя Госдумы VII созыва Вячеслава Володина .
"Безусловным приоритетом осенней сессии станет бюджет. Сроки его обсуждения и прохождения в Госдуме строго регламентированы", – заключил Володин.
По его словам, чем раньше депутаты приступят к работе, тем больше времени у них будет на рассмотрение главного финансового документа государства.
Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета в четверг, 30 сентября, на его рассмотрение по закону дается 60 дней.
Отмечается, что провести еще один дополнительный Совет Думы решили для того, чтобы не отсрочивать начало бюджетного процесса. Уточняется, что субъектам РФ для формирования собственных бюджетов следует определиться, на какие средства они могут рассчитывать.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин оценил исполнение федерального бюджета в I полугодии. По его словам, результаты исполнения бюджета РФ в первой половине 2021 года являются в целом положительными. Это стало возможным благодаря решениям Владимира Путина по поддержке граждан и пострадавших отраслей экономики в связи с пандемией коронавируса.
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