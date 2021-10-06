Андрей Турчак переизбран на должность первого вице-спикера СФ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Сенаторы переизбрали Андрея Турчака на должность первого заместителя председателя Совета Федерации, сообщается на сайте верхней палаты парламента.
"Андрей Анатольевич прошел хорошую школу, дважды избирался губернатором Псковской области, с 2017 года он заместитель, потом первый заместитель председателя Совета Федерации. Ведет активную общественную деятельность, поэтому я, коллеги, вношу предложение переподтвердить полномочия, вновь избрать первым заместителем председателя Совета Федерации Андрея Анатольевича Турчака", – сказала председатель СФ Валентина Матвиенко.
Кроме того, в ходе заседания на должность заместителя председателя Совета Федерации был утвержден Юрий Воробьев.
Ранее партия "Единая Россия" рекомендовала выдвинуть Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы нового созыва.
В качестве заместителей рекомендовали бывшего детского омбудсмена Анну Кузнецову, Ирину Яровую, Петра Толстого, Сергея Неверова, Алексея Гордеева и Шолбана Кара-Оола.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: