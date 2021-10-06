Андрей Турчак переизбран на должность первого вице-спикера СФ

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Сенаторы переизбрали Андрея Турчака на должность первого заместителя председателя Совета Федерации, сообщается на сайте верхней палаты парламента.

"Андрей Анатольевич прошел хорошую школу, дважды избирался губернатором Псковской области, с 2017 года он заместитель, потом первый заместитель председателя Совета Федерации. Ведет активную общественную деятельность, поэтому я, коллеги, вношу предложение переподтвердить полномочия, вновь избрать первым заместителем председателя Совета Федерации Андрея Анатольевича Турчака", – сказала председатель СФ Валентина Матвиенко.

Кроме того, в ходе заседания на должность заместителя председателя Совета Федерации был утвержден Юрий Воробьев.

Ранее партия "Единая Россия" рекомендовала выдвинуть Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы нового созыва.

В качестве заместителей рекомендовали бывшего детского омбудсмена Анну Кузнецову, Ирину Яровую, Петра Толстого, Сергея Неверова, Алексея Гордеева и Шолбана Кара-Оола.

