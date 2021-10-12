Терешкова открыла первое пленарное заседание новой Госдумы

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Первое заседание Госдумы VIII созыва открыла один из старейших депутатов, летчик-космонавт Валентина Терешкова. Об этом сообщает РИА Новости.
Старейшим парламентарием является 85-летний Владимир Ресин, однако он от права открывать заседание отказался, поэтому оно перешло Терешковой. Она поприветствовала депутатов, а также гостей, в том числе представителей федеральных органов власти, и объявила заседание открытым.
Затем прозвучал гимн России, после чего Терешкова передала слово представителям вошедших в нижнюю палату парламента партий.
Выборы в Госдуму прошли в России с 17 по 19 сентября включительно. В них приняли участие 14 партий. По итогам голосования "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ – 57, "Справедливая Россия – За правду" – 27, ЛДПР – 21, "Новые люди" – 13. Также по одному мандату получили партии "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста. Еще пять мандатов распределили между кандидатами-самовыдвиженцами.
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