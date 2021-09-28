Политолог поддержал идею сделать дни голосования на выборах в РФ нерабочими

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Предложение сделать нерабочими дни голосования на выборах является интересным и его стоит рассмотреть. Таким мнением в беседе с RT поделился замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

"Существует традиция, которая идет еще с советских времен, согласно которой голосование идет в выходной день, в воскресенье. <...> В соответствии с трудовым законодательством, суббота и воскресенье у большинства россиян уже являются выходными. Вопрос о пятнице..." – сказал он.

Шаповалов подчеркнул, что трехдневное голосование является данью времени, призванной обеспечить удобство для избирателей. По его мнению, во время выборов пятницу можно было бы сделать выходным днем для тех граждан, у которых на работе стандартная пятидневная рабочая неделя.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением сделать нерабочими дни голосования на выборах. Он напомнил, что при использовании трехдневного голосования один из дней обычно является рабочим, что осложняет для некоторых избирателей процесс волеизъявления.

Политолог полагает, что это решение будет способствовать стимулированию граждан участвовать в выборах и повышению явки.

