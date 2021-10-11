Политолог оценил идею допустить работающих подростков к выборам в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал идею разрешить работающим подросткам голосовать на выборах. Об этом сообщает RT.

Политолог выразил мнение, что одно не связано с другим.

"Существует мировая практика, в соответствии с которой, как правило, возраст активного избирательного права – это 18 лет", – сказал Шаповалов.

По его словам, также существуют предложения, которые, напротив, предполагают повысить возраст для участия в голосовании.

"Я считаю, что 18-летний возраст – состоявшаяся возрастная рамка... Без серьезных причин нет смысла вносить изменения в эту устоявшуюся норму", – отметил Шаповалов.

С идеей допускать к выборам работающих подростков в возрасте от 16 до 18 лет выступил ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Ранее Орлов обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением сделать нерабочими дни голосования на выборах.

Он напомнил, что при использовании трехдневного голосования один из дней обычно является рабочим, что осложняет для некоторых избирателей процесс волеизъявления.

Политолог полагает, что это решение будет способствовать стимулированию граждан участвовать в выборах и повышению явки.

