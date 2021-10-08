Песков заявил, что в переговорах РФ и ЕС о признании вакцин есть поводы для оптимизма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в переговорах между Россией и ЕС о взаимном признании вакцин от коронавируса есть много поводов для оптимизма.

"Мы знаем, что идут контакты, были взаимные недопонимания, связанные, наверное, с технологией предоставления друг другу информации и так далее, но сейчас, наверное, больше поводов для оптимизма, работа ведется в конструктивном ключе", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля назвал переговоры по данному вопросу очень важными.

"Мы считаем, что взаимное признание факта вакцинации чрезвычайно важно, оно должно быть формализовано. Это необходимо для того, чтобы снять ненужные барьеры на пути передвижения наших граждан", – добавил Песков.

Ранее Россия и США обсудили взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, переговоры по данному вопросу планируется продолжить. Он рассчитывает, что американцы примут аргументы российской стороны.