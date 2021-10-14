Врач заявил о приближении пика заболеваемости COVID-19 в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Врач-инфекционист Николай Малышев заявил о приближении пика заболеваемости коронавирусом в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мне кажется, что мы подходим к пику, и хоть и рост есть, но он уже в пределах пилы (график числа заболевших напоминает пилу. – Прим. ред.)", – сказал он.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что система здравоохранения России испытывает высочайшую нагрузку из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, в настоящее время свыше 1 миллиона 100 тысяч пациентов находятся на лечении.

До этого главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил о стремительном наполнении палат пациентами с коронавирусом и увеличении количества больных в реанимациях.

Он выразил мнение, что осенний подъем заболеваемости коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями связан с началом учебного года и окончанием периода отпусков, а также с низкими темпами вакцинации.

