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Общество

14:52

Врач заявил о приближении пика заболеваемости COVID-19 в Москве

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Врач-инфекционист Николай Малышев заявил о приближении пика заболеваемости коронавирусом в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мне кажется, что мы подходим к пику, и хоть и рост есть, но он уже в пределах пилы (график числа заболевших напоминает пилу. – Прим. ред.)", – сказал он.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что система здравоохранения России испытывает высочайшую нагрузку из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, в настоящее время свыше 1 миллиона 100 тысяч пациентов находятся на лечении.

До этого главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил о стремительном наполнении палат пациентами с коронавирусом и увеличении количества больных в реанимациях.

Он выразил мнение, что осенний подъем заболеваемости коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями связан с началом учебного года и окончанием периода отпусков, а также с низкими темпами вакцинации.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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