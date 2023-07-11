Главное – не паниковать: что делать, если потерялся в лесу

Летом, в сезон походов, а также сбора ягод и грибов люди часто теряются в лесах. Причем в такую ситуацию могут попасть как организованные группы, так и грибники-одиночки. Разбираемся, как свести к минимуму вероятность такой ситуации и что делать, если все-таки заблудился.



Грустная статистика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Информация о пропавших и найденных в лесах людях появляется почти каждую неделю. Например, 28 июня спасатели нашли живым 10-летнего мальчика в тайге Приамурья. Известно, что днем ранее он вместе с отцом и дядей отправился на охоту в районе реки Малый Урил в Архаринском районе. Ребенок отошел от взрослых и заблудился.

Отдельная категория – любители грибов, ягод и других дикоросов: 20 июня спасатели нашли в тайге 29-летнюю жительницу Бурятии, которая ушла в лес собирать кедровые шишки. На ее поиски ушло почти три недели – все это время ей приходилось питаться ягодами и растениями.

Нередко пропадают и организованные туристы: 18 июня четыре человека из Москвы заблудились в горах в Карачаево-Черкеcии. История закончилась благополучно: на следующий день группу нашли в полном составе.

Шанс заблудиться есть не только в глухой тайге или в горах, но и в Подмосковных лесах. Недавно там пришлось искать мужчину, который не нашел дорогу домой после сеанса медитации. Когда его обнаружили, у него было сильное переохлаждение и истощение, так как он отправился в лес после пятидневной голодовки и в легкой одежде.

Инструктор школы выживания Александр Читая отметил, что невозможно отследить, кто пропадает чаще – туристические группы или отдельные любители прогуляться в лесу. По его словам, количество случаев примерно одинаковое.

"Однако у группы людей больше шансов выжить в дикой природе, чем у одиночек", – сказал эксперт в разговоре с Москвой 24.



Подготовка

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Самое важное правило во время сборов в лес – как в поход, так и за грибами – обязательно предупредить кого-то об этом, подчеркнул инструктор.

"Особенно это касается людей, которые живут рядом с лесом, и им кажется, что они его хорошо знают. Но часто это оказывается совсем не так, человек начинает ходить кругами, и в итоге выходит совсем в другом месте", – рассказал Александр Читая.

Второе правило – брать с собой телефон. Конечно, в лесу не всегда ловит связь, однако так будет больше шансов с кем-то связаться или определить свое местоположение.



Александр Читая инструктор школы выживания Кроме того, нельзя идти в лес только с палкой и корзинкой, как делают многие грибники. Необходимо брать с собой хотя бы спички или зажигалку и запас воды и еды – например бутерброды.

Еще одна частая ошибка – надевать камуфляжную форму на природу, рассказал эксперт. С одной стороны – это практично и удобно, с другой – это затруднит работу спасателей в случае, если человек потеряется.

Лучше всего надеть яркую одежду, которую видно издалека, и обязательно брать с собой закрытые вещи, даже если за окном жара: в лесу могут быть комары, мошкара, клещи, сырость, плюс погода может просто резко испортиться, пояснил специалист.

"Если человек планирует отправиться в поход в составе туристической группы, то тут главное – выбрать опытного инструктора, который будет сопровождать вас. Обязательно почитать отзывы о нем в интернете или искать по рекомендациям. Это минимизирует риски", – подчеркнул он.

Эксперт подчеркнул, что ни в коем случае нельзя идти в дальний поход или отправляться на сплав без подготовки или в одиночку.



Без лишней суеты

Если же человек понимает, что заблудился, первое, что нужно сделать, – постараться успокоиться и не впадать в панику.





Александр Читая инструктор школы выживания Первым делом необходимо воспроизвести свой маршрут в памяти. Вспомнить, что может быть где-то на пути была сломанная ветка или дерево. Возможно, так получится найти обратный путь. Также нужно напрячь слух: где-то рядом может быть автодорога, железнодорожные пути или даже разговоры людей.

О таких рекомендациях, как ориентирование по солнцу, звездам, мху, муравейнику, которым учат еще со школьной парты, можно забыть, отметил эксперт. Только опытный человек сможет на практике понять, как найти путь по этим вариантам.

"В случае полной дезориентации нужно принять тот факт, что ты заблудился, и настраивать себя, что какое-то время придется провести в лесу. Опять же, главное – не паниковать", – подчеркнул инструктор.

В таком случае в идеале нужно найти реку или ручей, чтобы был источник питьевой воды – это увеличивает шансы на выживание.

"При возможности разжечь костер и накидать туда веток, чтобы шел сильный дым. Он привлекает внимание больше, чем огонь. Тем более, если открытое пламя перекинется на деревья и начнется пожар, человек вообще может не выбраться оттуда", – сказал эксперт.

Еще одна важная рекомендация: не отходить далеко от места, в котором человек понял, что заблудился: иначе можно зайти еще глубже в лес. Лучше ждать помощь в одной точке, заключил специалист.