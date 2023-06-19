Спасатели нашли двух пропавших в горах Карачаево-Черкесии туристов из Москвы – СУСК

Фото: телеграм-канал "МЧС КЧР"

Спасатели нашли двух туристов из Москвы, пропавших в горах Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает региональное СУСК РФ в своем телеграм-канале.

"Группа обнаружена в полном составе, угрозы их жизни и здоровью нет", – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что следователи и криминалисты проводят проверку по выяснению обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что четыре туриста из Москвы вышли на маршрут в горной местности Зеленчукского района республики и пропали, МЧС организовало поиски. Группа отправилась в поход 12 июня из поселка Архыз и по плану должна закончить его 21 июня в селе Нижний Архыз.

Затем две участницы группы сами пришли на базу Архызского поисково-спасательного подразделения. Они сообщили, что руководитель группы и одна участница сорвались с перевала Браконьеров. При падении руководитель группы получил травму, находится в сознании, участница группы получила ушибы.

Пострадавшие в результате падения решили остаться в палатке на месте случившегося. По информации объявившихся членов группы, у их товарищей были продукты, которых должно было хватить на 48 часов.

Уточнялось, что в поисково-спасательной операции были задействованы 12 человек и 2 единицы техники. Чтобы добраться до пострадавших туристов, им предстояло преодолеть 28 километров.

В горах Карачаево-Черкесии пропали туристы из Москвы