В горах Карачаево-Черкесии пропала группа московских туристов

Фото: МЧС России

Четыре туриста из Москвы вышли на маршрут в горной местности Зеленчукского района республики и перестали выходить на связь, МЧС организовало поиски. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"18 июня в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КЧР поступило обращение от гражданина о том, что его дочь 1983 г.р., участница зарегистрированной туристической группы в составе 4 человек из г. Москва, не выходит на связь", – указано в сообщении.

Группа вышла на маршрут 12 июня из поселка Архыз и по плану должна закончить поход 21 июня в селе Нижний Архыз Зеленчукского района.

На поиски пропавших отправили группу из трех человек из поисково-спасательного подразделения. Спасатели обследовали долину реки Дукка и озеро Семицветное, однако пока не обнаружили туристов.

Поиски приостановлены в связи с темным временем суток, и продолжатся 19 июня.

Ранее сообщалось, что трое москвичей пропали при прогулке на катере под Астраханью. В операции по их поиску задействована спасательная бригада в три единицы техники и шесть человек.

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