Юрист напомнил, что с 12 октября за уничтожение редких грибов в РФ может грозить тюрьма

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С 12 октября в России вступит в силу статья Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за уничтожение или повреждение краснокнижных видов грибов и растений. Об этом напомнила адвокат Татевик Чугурян, сообщает "Лента.ру".

Соответствующие изменения в УК РФ утвердил Владимир Путин в апреле этого года. Согласно документу, умышленное уничтожение, повреждение, а также незаконная добыча, приобретение, хранение, перевозка и продажа краснокнижных грибов и растений будут наказываться лишением свободы до девяти лет.

Адвокат отметила, что ответственность за совершение схожего деяния предусмотрена в том числе Кодексом об административных правонарушениях. Квалифицировать тот или иной эпизод будут в зависимости от размера причиненного экологического вреда, формы вины и общественной опасности.

Обычным грибникам уголовная ответственность вряд ли будет грозить, считает Чугурян. Например, если грибник случайно срезал гриб, который входит в утвержденный властями перечень, то подобные действия не образуют состава преступления, а в рамках рассмотрения административного дела производство и вовсе могут прекратить из-за малозначительности правонарушения.

Подобный критерий, подчеркнул эксперт, имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности РФ по Сахалинской области смогли пресечь незаконную добычу определенных видов водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу России.

До этого адвокат автомобильного движения "Свобода выбора" Сергей Радько сообщил, что автомобилисты, которые покупают на обочине дорог рыбу, занесенную в Красную книгу России, могут столкнуться с уголовной ответственностью.