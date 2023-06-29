Юрист рассказал, за какую покупку на дороге водителя ждет уголовное наказание

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Автомобилисты, которые покупают на обочине дорог рыбу, занесенную в Красную книгу России, могут столкнуться с уголовной ответственностью. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на адвоката автомобильного движения "Свобода выбора" Сергея Радько.

Он объяснил, что в список запрещенных к обороту видов рыб входят белуга, калуга, севрюга, шип, сахалинский таймень и различные виды осетра (амурский, атлантический, персидский, русский, сахалинский и сибирский). Данные виды рыб указаны в перечне особо ценных видов водных биологических ресурсов, отметил адвокат.

"Покупая такую рыбу, водитель становится участников незаконного оборота. Оборот краснокнижной рыбы запрещен, причем место ее приобретения принципиального значения не имеет", – сказал Радько.

Эксперт подчеркнул, что нужно не только знать, какую рыбу нельзя приобретать, но и уметь отличать ее от разрешенной. Это связано с тем, что краснокнижную рыбу могут продавать под видом обычного леща.

За покупку запрещенной к продаже рыбы грозит ответственность по части 1 статьи 258.1 УК РФ ("Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ"). Максимальное наказание по ней – лишение свободы на срок до четырех лет, а также штраф в размере до 1 миллиона рублей.

Ранее в Москве изъяли более 10 тонн незаконно добытого осетра, занесенного в Красную книгу. Склад, где хранилась замороженная рыба, обнаружили в ВАО. В 10 километрах от него находился цех, работники которого в антисанитарных условиях перерабатывали сырье.

До этого полицейские изъяли на рынке в Конькове полтонны рыбы осетровых пород и 2,5 килограмма черной икры, добытых незаконным путем. Изъятую продукцию направили на экспертизу.

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