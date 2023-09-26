Россиянам рассказали, какие изменения по оплате ЖКУ вступят в силу с 1 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 1 октября 2023 года вступаю в силу изменения, внесенные в Гражданский кодекс (ГК) РФ, в частности, касающиеся оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщает Life.ru.

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников пояснил, что, согласно изменениям, если из-за действий одного из собственников жилья возникли дополнительные затраты на его содержание, то оплачивать счета будет виновник, а не все, как было ранее.

К дополнительным расходам, в частности, могут отнести засорение мусоропровода, вандализм в подъезде, поломку кнопок в лифте и другие. При этом если порчу имущества совершит не жилец дома, то ремонтные расходы будет по-прежнему покрывать управляющая компания.

"Алгоритм поиска виновных в законе не прописан. Скорее всего, для этого будут использоваться камеры наблюдения и свидетельские показания. Как будет работать поправка, пока не понятно, покажет только практика", – прокомментировал Гусятников.

По его словам, подобная мера, с одной стороны, может дисциплинировать жильцов, с другой – снять работу с управляющих компаний.

Ведущий юрист "Европейской юридической службы" Евгений Корнеев, в свою очередь, пояснил, что в ГК РФ вносится статья 259.4 "Бремя содержания общего имущества", согласно которой каждый собственник недвижимой вещи обязан участвовать в расходах и издержках по содержанию и сохранению общего имущества соразмерно со своей долей в праве на него. Он считает, что мера по большей части затронет собственников недвижимости, которая находится не в многоквартирных домах.

Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов дополнил, что по статье допускается изменение пропорциональности доли, однако это может быть обговорено жильцами только на общем собрании. По его мнению, это должно уменьшить количество споров по поводу отказа в предоставлении информации о решениях собраний.

Ранее стало известно, что общая сумма долгов россиян по ЖКУ достигла почти 900 миллиардов рублей. По итогам первого квартала текущего года общая сумма долгов россиян составила 876,4 миллиарда рублей, увеличившись за год на 72 миллиарда.

