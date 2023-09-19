Правительство Москвы сможет определять размер платы за отопление

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, по которому предлагается изменить систему оплаты отопления в Москве и наделить власти Москвы правом субсидировать компании, снабжающие теплом многоквартирные дома. Об этом сообщается в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроект был разработан по приказу президента РФ. Как сказано в документе, теперь органы власти Москвы будут наделены полномочиями по установлению особенностей определения суммы платы за отопление в домах. Благодаря этим поправкам можно предотвратить рост стоимости по оплате ЖКХ, который связан с годовыми изменениями погодных условий.

Отмечается, что в Москве, как и в большинстве регионов, плата за отопление рассчитывается равномерно на 12 месяцев – по потреблению энергии за предыдущий год. Уточняется, что при данной системе колебания суммы за оплату из-за разницы годовых температур достигают 25–50%.

В кабмине добавили, что плата выставляется по потреблению энергии за предыдущий год, а в январе следующего года проводится сверка оплаченных показаний и фактически израсходованного тепла. В случае когда зима оказывается холоднее предыдущей, необходимо доплачивать.

Ранее сообщалось, что в Москве будут регулировать счета за отопление, что исключит резкие колебания в оплате. В законопроекте предлагается наделить власти Москвы полномочиями для установления особенностей определения платы за отопление и сделать систему расчетов более прозрачной и справедливой.

В пояснительной записке к инициативе указывается, что именно в столице в последние годы фиксируются сильные погодные колебания.

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