Новые поправки в Жилищный кодекс РФ начнут действовать с 1 сентября

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С 1 сентября этого года в Жилищный кодекс РФ будут внесены изменения, которые коснутся газоснабжения и капремонта в многоквартирных домах, изменения в том числе коснутся получения муниципальной недвижимости, они начнут действовать по всей стране. Об этом сообщает Life.ru.

"С 1 сентября региональные фонды будут сами закупать стройматериалы для производства работ. До этого времени закупкой материалов занимались подрядчики, которые накручивали на цены до 20%. Сейчас же это будет исключено, что положительно скажется на качестве работ и снижении издержек", – заявила инвестор и предприниматель Светлана Чернявская.

Она добавила, что после внесения изменений оператор, отвечающий за проведение строительных работ в домах, будет нести ответственность перед собственниками за качество купленных материалов и проделанную работу.

С начала осени, по словам ведущего юриста "Европейской юридической службы" Србуи Иващенко, будет дополнена статья 166 ЖК РФ. В новой части указано, что работы, направленные на проведение капремонта общего имущества жильцов, которые проживают в доме, являющемся объектом культурного наследия, будут проводиться по определенному регламенту с учетом статуса постройки.

Статья 167 ЖК РФ в том числе будет изменена, в нее внесут пункт, в котором указано, что региональные власти могут принять решение о наделении оператора полномочием по закупке товаров, материалов и оборудования для капитального ремонта, отметила Иавщенко.

По ее словам, с 1 сентября 2023 года статья в статью 180 ЖК РФ внесут дополнение, включающее в себя задачи, которые будут ставиться перед операторами по выполнению капремонта. Например, он имеет право закупать и принимать товары, реализовывать уже купленную продукцию но только в том случае, если они не были использованы во время капремонта дома.

"Жилищный надзор дополняется еще одним требованием к безопасной эксплуатации и техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. Ужесточаются требования к содержанию относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме вентиляционных и дымовых каналов", – добавила юрист.

Региональным властям дадут право принять решение о наделении местных операторов полномочиями по закупке товаров для проведения ремонтных работ в многоквартирных домах, пояснила она.

С 1 сентября 2023 года в статью 57 ЖК РФ войдет предложение, в котором указано, что при наличии письменного согласия граждан по решению органа местного самоуправления муниципального образования по месту их жительства жилое помещение могут предоставить в другом населенном пункте на территории того же муниципального образования.

"Это значит, что органам местного самоуправления дали право с согласия получателя выдавать жилье по договору социального найма в другом населенном пункте на территории того же муниципального образования", – сказала Иващенко.

Также с начала этой осени россиянам будет сложнее оформить кредит на ремонт, так как Банк России повысит надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам.

Отмечается, что мера распространится на все займы с полной стоимостью выше 25% годовых и кредиты для заемщиков с предельной долговой нагрузкой выше 50%.

По словам экспертов, это те граждане, которые больше половины доходов отдают на погашение долгов. Это приводит к тому, что россиянам с низкой платежеспособностью будет сложнее оформить кредиты и займы.

Ранее сообщалось, что в России появятся специальные счета для оплаты коммунальных услуг, в данный момент изменения прорабатывает Минстрой по поручению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Со счетов управляющие компании смогут переводить полученные в качестве оплаты за ЖКУ деньги только тем организациям, которые поставляют в дома воду, тепло и электричество.



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